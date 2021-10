Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : 'gap' au-dessus de 371,75E, peut viser 405E information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 12:48









(CercleFinance.com) - L'Oréal ouvre un gros 'gap' (+5%) au-dessus de 371,75E et se retrouve -à 394,5E- au plus haut depuis le 15/09: le titre peut donc viser le retracement du zénith annuel et historique des 405E.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +6.11%