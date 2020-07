Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : gagne 1% après ses résultats semestriels Cercle Finance • 31/07/2020 à 09:46









(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance en hausse de près de 1% après l'annonce hier soir de ses résultats du 1er semestre 2020. Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 13,07 milliards d'euros, soit - 11,7 % à données publiées au 30 juin 2020. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, l'évolution du chiffre d'affaires du groupe ressort à - 11,7 %. La marge brute, à 9 564 millions d'euros, s'inscrit à 73,1 % du chiffre d'affaires. Elle est stable par rapport au premier semestre 2019. Le résultat d'exploitation s'établit à 2 357 millions d'euros, en baisse de 150 points de base par rapport au premier semestre 2019, à 18,0 % du chiffre d'affaires. Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, ressort à 2 144 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 1 822,50 ME au 1er semestre 2020 contre 2 326,70 ME.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.53%