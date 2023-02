Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : fuse à la hausse vers 385E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'Oréal fuse à la hausse vers 385E et sa capitalisation refranchit le cap des 200MdsE: le titre se retrouve à 2E de son record annuel des 387E du 17 janvier, dernier obstacle avant un assaut en direction du record absolu des 430/431,4E, zénith historique du 18/11/2021 au 4/01/2022.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.34%