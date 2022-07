Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : fuse à la hausse vers 373E information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 16:08









(CercleFinance.com) - L'Oréal fuse à la hausse vers 373E retrace quasiment son zénith du 5 avril inscrit à 374,5E.

Le titre gravite désormais 6% au-delà de ses niveau d'avant invasion russe (350E) et tout proche du zénith des 380E du 2 février: à 373E, la capitalisation renoue avec les 200MdsE, l'impact sur le CAC40 d'une hausse de 5,3% du titre est colossal.





