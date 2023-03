Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : franchit la résistance des 390E. information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - Le titre ressort par le haut de son canal de consolidation latéral sous-sommital (entamé le 17 janvier dernier), entre 370 et 390E.

L'Oréal renoue avec sa tendance haussière moyen terme, et semble s'acheminer vers un re-test du zénith des 433E.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.13%