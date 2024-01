Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: Financière L'Arcouest à plus d'un tiers du capital information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - La SAS Financière L'Arcouest, agissant de concert avec la famille Bettencourt Meyers, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 29 décembre, les seuils allant de 5% à un tiers du capital et des droits de vote de L'Oréal et détenir 34,65% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte de la réalisation définitive d'un apport en nature de 27.650.000 actions du groupe de cosmétiques par Françoise Bettencourt Meyers à la Financière L'Arcouest, contrôlée par le groupe familial Bettencourt Meyers.



Financière L'Arcouest n'a pas l'intention d'accroître sa participation, ni d'acquérir le contrôle de L'Oréal ou de demander de nomination d'administrateur. Le franchissement de seuils a fait l'objet d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -2.32%