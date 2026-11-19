L’Oréal envisage d’acquérir 10% de Giorgio Armani, LVMH se retire de la course-presse italienne

Le logo du groupe français de cosmétiques L'Oréal à Paris

ROME, 19 novembre (Reuters) - Le groupe français de ‌cosmétiques L’Oréal serait en discussions pour acquérir une participation de 10% dans le groupe ​italien de mode Giorgio Armani, aux côtés du fabricant de lunettes EssilorLuxottica, qui prendrait une participation de 5%, a rapporté jeudi le quotidien italien Corriere della Sera.

Le ​groupe français de luxe LVMH s'est retiré des discussions en vue d'une prise de participation au capital ​de Giorgio Armani, a ajouté le quotidien, ⁠citant des sources proches du dossier.

Dans son testament, Giorgio Armani, décédé l’année ‌dernière à l’âge de 91 ans, avait stipulé que ses héritiers devaient céder environ 15% du capital de la société dans un ​délai de 12 à ‌18 mois après son décès, soit au plus tard début ⁠mars prochain.

Le créateur avait expressément cité ses partenaires historiques sous licence, L’Oréal, EssilorLuxottica et LVMH, comme acquéreurs privilégiés, sans toutefois exclure d’autres acteurs du secteur de "même envergure".

Le ⁠plan de succession ‌de Giorgio Armani prévoit également la cession, à moyen terme, d'une ⁠participation supplémentaire comprise entre 30% et 54,9%, ou une introduction en Bourse.

Reuters ‌avait rapporté plus tôt ce mois-ci que L’Oréal et EssilorLuxottica, tous ⁠deux intéressés par l'acquisition d'une participation afin de sécuriser leurs ⁠accords de licence respectifs ‌dans les parfums et les lunettes Giorgio Armani, figuraient parmi les candidats les ​plus actifs.

Une source proche du dossier avait ‌indiqué que LVMH était moins enclin à conclure une opération.

Pour la deuxième phase du plan de succession, ​les héritiers de Giorgio Armani privilégieraient une éventuelle IPO plutôt qu'une cession à un acteur majeur du secteur.

Selon Corriere della Sera, les négociations entre ⁠les deux investisseurs potentiels et le groupe Armani, conseillé par la banque d'investissement Rothschild, sont bien avancées, mais aucun accord définitif n'a encore été conclu.

Giorgio Armani et EssilorLuxottica ont refusé de commenter ces informations. L’Oréal et LVMH n'étaient pas immédiatement disponibles pour répondre aux sollicitations de Reuters.

(Rédigé par Francesca Piscioneri, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)