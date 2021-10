L'Oréal enregistre une croissance organique de 13,1% au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Dans un contexte encore incertain, notre performance au troisième trimestre nous conforte dans notre ambition de surperformer le marché et réaliser une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats " a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, en guise de perspectives.

(AOF) - Au troisième trimestre, L'Oréal a enregistré un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros, en progression de 13,6%, dont 13,1% en données comparables. La division Cosmétique active affiche le dynamisme le plus important, +28,4% à 951,4 millions d'euros en comparables, devant L'Oréal Luxe, dont les revenus ont augmenté de 20,7% à 3,12 milliards d'euros. La division Produits Professionnels a connu une croissance de 10,3% à 945,6 millions d'euros.

