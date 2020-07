Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : en retrait avec une dégradation de broker Cercle Finance • 10/07/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - L'Oréal cède 0,9% sur fond de dégradation de recommandation chez Berenberg de 'conserver' à 'vente', et ce malgré un objectif de cours rehaussé de 225 à 241 euros sur le titre du numéro un mondial des cosmétiques. Le broker continue de penser que L'Oréal dépasse l'ensemble des groupes de soins personnels et ménagers en termes de réalisations de la direction et il ne met pas en doute la 'qualité élevée de son modèle d'activité'. Néanmoins, Berenberg explique qu'il 'peine à justifier le bond récent de l'action (hausse de 41% depuis le 16 mars 2020)' et considère donc comme 'prudent de prendre ses bénéfices sur L'Oréal à ces niveaux'.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.24%