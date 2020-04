Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : en hausse, mais un broker reste à 'Conserver' Cercle Finance • 17/04/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - Le titre L'Oréal avance ce vendredi de +2,3%, alors que l'analyste Jefferies a annoncé conserver sa recommandation 'Conserver' sur celui-ci. 'Par rapport au ton haussier de l'entreprise, nous adoptons une approche plus conservatrice concernant la durée de l'impact, la forme de la reprise et l'influence de conditions économiques plus douces sur la capacité à se premiumiser au même rythme qu'avant la crise', estime le broker. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 220 euros sur la valeur.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.47%