L'Oréal: en hausse après les chiffres trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% cet après-midi après l'annonce de ses chiffres de ventes sur le 1er trimestre 2022. La valeur affiche encore une perte de près de -15% depuis le début d'année 2022.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 450 à 465 euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 32%, au lendemain du point d'activité trimestriel du numéro un mondial des cosmétiques.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker met en avant 'un bon début d'année et une visibilité inégalée sur la croissance des bénéfices pouvant conduire à des révisions à la hausse des attentes de résultats et à une réévaluation'.



Oddo estime de son côté que la croissance organique de 13,5% au 1er trimestre illustre un très bon début d'année. ' Face au changement rapide du contexte de croissance (Ukraine, Chine), il est compréhensible que les investisseurs soient prudents sur l'extrapolation qui peut être faite sur le reste de l'exercice '.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 346 E (contre 372 E). ' Ceci combiné avec la baisse des multiples des comparables du luxe (KEHL : Kering, Estée Lauder, LVMH, Hermès), nous amène à abaisser notre OC à 346 E ' indique Oddo.



L'analyste anticipe désormais un BPA 2022e à +15%. ' Notre estimation est relevée 6.9% sur 2022 en raison notamment des devises (+2 points), d'une meilleure croissance organique attendue sur 2022 (+1.5 points) du buyback (+2 points) '.





