L'Oréal : en baisse, un analyste reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre L'Oréal recule légèrement ce lundi, alors que l'analyste Oddo BHF annonce revoir nettement à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 234 à 284 euros. Cette augmentation de la cible permet au broker de s'aligner à peu près avec les cours actuels ; elle ne laisse de la place que pour une baisse de l'ordre de -2%. Oddo BHF reste par ailleurs neutre sur la valeur. 'Le management devrait conserver son message de confiance sur la reprise de la croissance au S2 en invoquant le fait qu'il s'agit plus d'une crise d'offre que de demande. Si nous adhérons à ce discours, c'est surtout sur l'amplitude de la reprise qu'il peut y avoir débat. Nous anticipons à ce stade un S2 2020 à +8% en BPA avec une croissance organique de +6% et une légère remontée de la MOP de +17 pb ; ce qui devrait faire atterrir 2020 sur une baisse de BPA relativement contenue à -4%', indique le broker, alors que le géant des cosmétiques publiera ses résultats à la fin du mois.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.55%