L'Oréal : emballage produit à partir d'émissions de carbone

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un partenariat novateur, Lanzatech, Total et L'Oréal annoncent une première mondiale avec la production du premier emballage durable à partir d'émissions de carbone captées et recyclées. Au cours du processus de fabrication, le numéro un mondial des cosmétiques utilise le polyéthylène ainsi produit pour fabriquer des emballages aux propriétés en tout point équivalentes à celle d'un polyéthylène conventionnel. Les partenaires ont maintenant la volonté de poursuivre leur collaboration dans la production de plastique durable à plus grande échelle tout en accueillant tous ceux également prêts à s'engager vers l'utilisation de ces nouveaux plastiques durables.

