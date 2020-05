Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : efface résistance des 260E,zénith historique en vue Cercle Finance • 30/04/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - L'Oréal efface la petite résistance des 260E et se hisse vers 265E: le retracement du zénith historique des 274,5E du 20 janvier (clôture) et du 7 février (ouverture) est en vue: la crise du Covid-19 n'existe pas pour l'Oréal, pas plus que pour Microsoft ou Amazon... mais est-ce bien si évident en ce qui concerne le secteur des cosmétiques ? Aucun impact de la montée du chômage sur le pouvoir d'achat ? Aucun impact en tout cas sur les indicateurs techniques qui pointe tous vers le 'nord' à court et moyen terme... et l'ultime résistance des 278,5E, soit le zénith intraday du 7 février.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +3.55%