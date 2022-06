Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : efface les 332E, vise les 347E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 17:09









(CercleFinance.com) - L'Oréal franchit en force la zone de résistance des 332,5E du 13 mai et se hisse au-delà de 336E : l'objectif suivant devient le comblement du 'gap' des 346,95E du 29 avril.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.59%