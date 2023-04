Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : double-top historique sous 424/431E ? information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 16:40









(CercleFinance.com) - L'Oréal ricoche une seconde fois sous 424E (le 4 avril puis le 13), ce qui renforce le risque de double-top sous 424E mais également sous 431,4E (ex-record du 4 janvier 2022 et du 8/12/2021).

Pas de raison de s'alarmer vu la marge de sécurité : un renversement de polarité pourrait se matérialiser sous 410E, puis surtout le support ascendant moyen terme qui gravite vers 390E (actuellement, 395E d'ici les '3 sorcières')





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.01%