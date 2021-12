L'Oréal : Deutsche Bank a relevé son objectif de cours

(AOF) - Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur L'Oréal de 430 à 450 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker a relevé ses prévisions de bénéfice par action 2022 de 5,9% après l'annonce du rachat d'actions auprès de Nestlé et de l'annulation de ces actions. Le bureau d'études reconnaît que le potentiel de hausse est limité, mais estime que les valeurs de croissance structurelle telles que L'Oréal devraient commencer à voir la croissance de leurs bénéfices dépasser celle du marché dans les 12 prochains mois.

L'analyste assure qu'il serait étonné que les valeurs de croissance structurelle sous performent si elles réalisent des bénéfices et s'attend à ce que L'Oréal surperforme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Leader mondial des cosmétiques, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 5 branches générant 28 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 42 %, le luxe pour 36 %, la cosmétique active pour 11 % et les produits professionnels pour 11 % ;

- Position internationale puissante, avec 35 marques mondiales et des revenus équilibrés entre l'Europe de l’Ouest (27 %), l'Amérique du nord (25 %), et les « nouveaux marchés » : Asie-Pacifique pour 35 % (position de leader avec 1/10èmes des parts de marché), Europe de l’est pour 6 %, Amérique latine pour 5 % et Afrique Moyen-Orient ;

- Modèle d’affaires fondé sur 5 piliers : R&D élevée autour de 800 Ms€, l’innovation contribuant à 15 % des ventes annuelles, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20 % par an, positionnement dans les produits « premium », marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Capital caractérisé par les positions fortes des familles Bettancourt et Meyers -33,17%- et de Nestlé - 23,2 %-, Jean-Paul Agon président le conseil d’administration de 19 membres, Nicolas Hieronimus étant directeur général ;

- Bilan exceptionnellement sain, avec des fonds propres de 29 Mds€ et une trésorerie nette de 3,9 Mds€.

=/ Enjeux /=

- Croissance annuelle moyenne supérieure à 5 % du marché mondial de la beauté, tirée par l’enrichissement des populations des pays émergents et leur vieillissement dans l’OCDE;

- Stratégie d’innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » :

- 3,3 % des revenus investis en recherche & innovation, environ 500 brevets déposés par an par 21 centres de recherche,

- focus sur le digital, renforcé par des acquisitions (ModiFace, leader de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle), par des prises de participation dans des start-ups avec le fonds BOLD et le partenariat avec les GAFAM et Alibaba et Tencent,

- intégration des critères de durabilité dans les produits ;

- Stratégie environnementale « L'Oréal pour le futur » :

- transformation du modèle d'affaires dans les limites planétaires : neutralité carbone des sites d'ici à 2025 et, d'ici 2030, totalité des emballages plastique d'origine recyclée ou biosourcée et réduction de 50 % des émissions de CO2 par rapport à 2018 pour chaque produit fini,

- contribution de 150 M€ aux actions de solidarité aux femmes vulnérables et à la protection de l'environnement (régénération et biodiversité),

- affichage de l'impact social et environnemental des produits ;

- Capacité à générer un autofinancement opérationnel élevé -2,1 Mds€ à fin juin ;

- Historique de croissance des ventes supérieure au marché depuis 12 ans.

=/ Défis /=

- Evolution à long terme de la participation de 8 % dans Sanofi ;

- Risques de recul des ventes en Chine où seront taxés les citoyens les plus riches ;

- Impact de la pandémie : hausse de 21 % des ventes au 1er semestre, tirées par l’Amérique du nord et l’e-commerce, et de 21 % du bénéfice net ;

- Objectif 2021 d’une surperformance du marché assortie d’une progression des ventes et du bénéfice ;

- Dividende 2020 de 4 € et programme de rachat d’actions.