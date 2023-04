L'Oréal: des analystes révisent à la hausse leurs prévisions information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 16:01

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2023, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur L'Oréal avec un objectif de cours rehaussé de 450 à 480 euros, dans le sillage d'hypothèses d'EBIT 2023-24 relevées d'environ 1% pour refléter un début d'année 2023 vigoureux pour le géant français de cosmétiques.



Selon lui, le dynamisme du marché mondial de la beauté, des gains de parts de marché soutenues depuis le début de l'année, et des perspectives de croissance accélérée pour le luxe et l'Asie du Nord créent de la marge pour de nouveaux relèvements de consensus.



Ajoutant que 'la visibilité des résultats est excellente' et que les 'investisseurs favorisent actuellement les noms de grande qualité avec des attributs défensifs et une exposition à la Chine', Stifel estime que 'L'Oréal coche toutes ces cases', justifiant sa prime de valorisation.



UBS réaffirme également sa recommandation 'achat' sur L'Oréal avec un objectif de cours rehaussé légèrement de 485 à 495 euros, une nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 17% pour le titre du numéro un mondial des cosmétiques.



Après son point d'activité, le broker mentionne un bon sentiment de 'déjà vu', soulignant un dépassement significatif des attentes malgré le déstockage de janvier en Chine, ce qui selon lui 'suggère des relèvements de 3 à 4% pour les consensus de 2023.



Oddo BHF maintient en revanche sa note ' neutre ' sur le titre L'Oréal, avec un objectif de cours relevé de 346 à 387 euros.



L'analyste rapporte que le CA trimestriel de L'Oréal est ressorti près de 9 % au-delà des attentes, ' l'amplitude de la surprise est de mémoire inédite ', souligne le broker. Le CA ressort ainsi à 10 380 ME, soit une croissance organique de 13 %.



' L'Oréal est sans doute le pure player de qualité dont le modèle est le plus abouti au sein des acteurs européens et US du Food Spirits HPC. Nous estimons que cette supériorité est très fortement reflétée dans les multiples de PE (36x 2023e) ', juge Oddo BHF.



Dans ce contexte, l'analyste indique réviser ses prévisions de BPA sur 2023 et au-delà de 3% suite au 1er trimestre, ce qui l'amène désormais à anticiper une croissance organique de 10% sur 2023.