L'Oréal : décroche de -7,5% vers 419E

(CercleFinance.com) - Une hausse de +8,4% du RNPG (à 6,185MdsE) ne suffit pas à combler les actionnaires car le chiffre d'affaire manque assez nettement l'objectif de 10,9MdsE au 4ème trimestre (ventes médiocres en Asie).

Le titre efface d'un coup tous ses gains depuis le 17 janvier et le test des 418,7E à l'ouverture.

En cas d'enfoncement, le titre risque d'accélérer sa correction en direction de 387E, le plancher du 27/09 et 9/10/2023





