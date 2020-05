Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : décisions du conseil pour l'AG du 30 juin Cercle Finance • 12/05/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a décidé que son Assemblée Générale se tiendra le 30 juin 2020 à huis clos. Le Conseil d'Administration a décidé de renoncer à la hausse prévue de 10,4 % du dividende, et de proposer en conséquence à l'Assemblée Générale un dividende de 3,85 E, identique à celui versé en 2019. Le Conseil a également décidé de renoncer sur l'ensemble de l'année 2020 à des opérations de rachat d'actions qui s'étaient élevées à 750 millions d'euros en 2019. L'Oréal a également décidé de créer un fonds de dotation philanthropique de 50 millions d'euros destiné à soutenir les associations accompagnant les femmes en situation de grande vulnérabilité, partout dans le monde, victimes de la crise sociale et économique.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.02%