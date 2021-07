Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : dans le vert, RBC relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert après l'analyse positive de Royal Bank of Canada. Le bureau d'études maintient son opinion 'performance en ligne' sur L'Oréal, mais relève son objectif de cours de 235 à 258 euros après la publication de résultats semestriels meilleurs que prévu. S'il se dit habitué à ce que le géant français des cosmétiques dépasse les prévisions du consensus, le broker canadien ne s'attendait pas à ce que cette performance se fasse à un tel coût. Dans sa note, RBC fait remarquer que les frais publi-promotionnels ont représenté 32,6% du chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année et se demande si un tel niveau est appelé à perdurer. En tout état de cause, le courtier estime que la dynamique favorable que connaît actuellement le groupe est intégré dans le cours de Bourse, avec un PER qui atteint désormais 46x. RBC souligne par ailleurs qu'il n'attend qu'une amélioration de 30 points de marge de la marge d'exploitation du groupe cette année.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.26%