L'Oréal: dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - L'Oréal gagne plus de 1% et surperforme ainsi un CAC40 en léger repli, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le numéro un mondial des cosmétiques, avec un objectif de cours porté de 450 à 490 euros.



'L'expansion de la marge brute fournit du carburant pour du réinvestissement et de l'expansion de la marge opérationnelle', juge le broker, qui abaisse de 1% de ses estimations 2024-25 pour L'Oréal, uniquement en raison d'effets de changes négatifs.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.81%