L'Oréal : croissance de 9,3% du bénéfice net par action Cercle Finance • 06/02/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 29,87 milliards d'euros à données publiées au 31 décembre 2019, en croissance de + 10,9%. A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe ressort à +8,0%. La marge brute ressort à 73,0% du chiffre d'affaires à 21 808 millions d'euros, contre 72,8% en 2018, soit une amélioration de 20 points de base. Le résultat net part du groupe hors éléments non récurrents s'élève à 4 356 millions d'euros, en croissance de +9,3%. Le Bénéfice net par action, à 7,74 euros est en croissance de +9,3%. Le résultat net part du groupe ressort à 3 750 millions d'euros. Le cash-flow opérationnel 12 à 5 031 millions d'euros, est en augmentation de 29,8%. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 21 avril 2020, un dividende de 4,25 euros, en croissance de +10,4%, par rapport au dividende versé en 2019.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.97%