L'Oréal: contrat de licence mondiale pour Miu Miu

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la signature d'un contrat de licence long terme et mondiale avec Prada pour la création, le développement et la distribution des produits de beauté de luxe de la marque Miu Miu, qui va ainsi rejoindre la division luxe du numéro un mondial des cosmétiques.



'Miu Miu est né en 1993 de l'esprit indépendant et non conventionnel de Miuccia Prada. Cette marque de luxe unique incarne depuis lors la créativité expérimentale dans le monde de la couture et de la mode', met en avant le groupe français.



Les termes financiers de cet accord de licence ne sont pas précisés et les premiers parfums lancés par L'Oréal sont attendus en 2025. L'accord entrera en vigueur après les approbations réglementaires usuelles.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -5.68%