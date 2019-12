Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : contrat de licence à long terme avec Prada Cercle Finance • 12/12/2019 à 09:04









(CercleFinance.com) - Prada et L'Oréal annoncent la signature d'un contrat de licence à long terme pour la création, le développement et la distribution de produits de beauté de luxe pour la marque Prada, accord qui leur permettra d'apporter l'expertise de leur secteur respectif. 'Cette licence apportera à L'Oréal Luxe un complément idéal à son portefeuille de marques emblématiques', réagit Cyril Chapuy, son directeur général. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021 après obtention des autorisations réglementaires éventuelles.

