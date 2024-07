Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: contrat de distribution avec Cutera au Japon information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le groupe cosmétique australien Cutera a annoncé mercredi la signature d'un partenariat stratégique avec L'Oréal en vue de distribuer au Japon la marque d'esthétique médicale SkinCeuticals appartenant au groupe français.



Aux termes de l'accord, Cutera commercialisera les produits de soins de la peau de la griffe via un réseau de cliniques spécialisées dans la dermatologie et la chirurgie plastique.



La collaboration, qui doit s'échelonner sur une durée de trois ans avec une possibilité d'extension, prévoit que L'Oréal Japon prenne en charges les dépenses publicitaires et marketing en vue d'assurer la visibilité de la marque SkinCeuticals au sein de la communauté médicale.





