Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : consolide vers 306E Cercle Finance • 24/02/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - L'Oréal consolide vers 306E après un nouveau double échec sous 321E (les 12 et 19 février) après un 1er gros échec du 11 au 16 novembre). Le risque de 'M' baissier sous 321E ne serait confirmé que par une cassure des 296E (plancher des 24/11 et 21/12/2020) puis des 293,6E (support du 21/01/2021) avec 270E en ligne de mire.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.51%