Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal chute de -5% vers 311E, les 301E en vue information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 09:57









(CercleFinance.com) - Une fois n'est pas coutume, L'Oréal chute de -5% (vers 311E) consécutivement à la publication de ses trimestriels.

Le titre ouvre un 'gap' de rupture sous 329,7E et casse le support des 321E du 28/09, ce qui ouvre le chemin d'un retracement du plancher des 301E des 25 mai et 14 juin, puis ultérieurement des 272E.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -4.50%