(CercleFinance.com) - L'Oréal a publié des résultats historiques mais le marché attend toujours plus vu les multiples (37 fois) qui sont payés sur ce titre : les ventes record ne suffisent pas et le titre chute de -4% vers 356E, cassant nettement le plancher des 366E du 24 et 27 janvier pour frôler celui des 355E du 12/01/2021.

Le prochain objectif à la baisse devrait être le support des 336E du 27/04/2021





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.60%