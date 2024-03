Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal : cale sous 435E, retombe sous 432,5E information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - L'Oréal ne bénéficie pas des 'habillages' de fin de trimestre et continue de faire preuve de lourdeur.

Le titre cale sous 435E, retombe sous 432,5E, assez loin du récent sommet des 455E (14 mars), et pourrait en passer par un re-test du plancher annuel des 419E des 17 janvier et 9 février (et ex-résistance du 9/11/2023).





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.31%