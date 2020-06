Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : acquisition de Thayers Natural Remedies Cercle Finance • 22/06/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Le groupe L'Oréal annonce la signature d'un accord avec Henry Thayer Company, portant sur l'acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau. La marque sera intégrée dans la Division des Produits Grand Public de L'Oréal. Le montant de l'opération n'a pas été précisé. 'Implantée à Easton (Connecticut), Thayers Natural Remedies est une marque riche d'un long héritage dans le soin de la peau. Elle offre une gamme de produits de grande qualité, notamment des lotions toniques et astringentes. Créée en 1847 par le médecin Henry Thayer, la marque est notamment connue pour son bestseller iconique 'Witch Hazel Aloe Vera Formula Facial Toner', une lotion à base d'hamamélis, appréciée par de nombreux consommateurs', précise le groupe.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.32%