L'Oréal: accord pour l'acquisition d'Aēsop

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la signature d'un accord avec Natura &Co pour l'acquisition d'Aēsop, marque australienne de cosmétiques de luxe pour la peau, les cheveux et le corps, accord qui valorise Aēsop à 2,52 milliards de dollars en valeur d'entreprise.



'Aēsop est devenue une marque mondiale iconique disponible dans les boutiques haut de gamme, les espaces beauté et les hôtels de luxe du monde entier', souligne le numéro un mondial des cosmétiques.



Elle est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, avec une présence naissante en Chine. La marque a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022.





