(CercleFinance.com) - L'Oréal et le holding d'investissement français Impala annoncent avoir finalisé ce lundi la cession de la marque Roger & Gallet. L'annonce initiale avait été faite le 4 février.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.07%