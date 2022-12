Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

L'Oréal: a été placé sur la 'liste A' par la CDP information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 09:51

(CercleFinance.com) - L'Oréal a été reconnu pour son leadership en matière de transparence et de performances environnementales par l'organisation mondiale de protection de l'environnement CDP, qui l'a placé sur sa 'liste A' annuelle.



L'Oréal est l'une des 12 entreprises seulement à avoir obtenu un triple 'A' - sur près de 15 000 entreprises évaluées.



Le CDP utilise une méthodologie précise et indépendante pour évaluer les entreprises et leur attribuer des notes allant de 'D' à 'A' en fonction de l'exhaustivité des données transmises, de l'évaluation et de la gestion des risques environnementaux et de la mise en place effective de bonnes pratiques en matière de leadership environnemental.



Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, déclare : ' Cela témoigne de l'engagement de long terme du Groupe et de notre ambition d'inscrire d'ici 2030 nos activités dans le respect des limites planétaires '.