L'Oréal: à 454E, revient à 1% de son record absolu

(CercleFinance.com) - L'Oréal qui gagne plus de 2% à 454E, revient à 0,4% de son record de clôture de 455,75E du 5 février et à environ 1% de son record absolu des 460E des 19 décembre et 6 février (qui coïncide avec une grosse résistance oblique moyen terme).

En cas de franchissement, les dernières oscillations entre 420 et 460E induisent un potentiel de hausse vers 500E.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.48%