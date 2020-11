Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : 9ème séance de hausse, grimpe vers 321E Cercle Finance • 12/11/2020 à 11:06









(CercleFinance.com) - L'Oréal aligne une 9ème séance de hausse et grimpe vers 321E: la sortie 'par le haut' du corridor 273/293E validait un objectif de 313E qui est largement surpassé... et dépasse de ce fait le sommet canal ascendant long terme. L'Oréal -à 320E- double tout simplement de valeur par rapport à mi-novembre 2016 et seul le ciel semble constituer la limite

