(CercleFinance.com) - L'Oréal se redresse de +5% vers 348E: le titre efface la résistance court terme des 334/336E et ressort par le haut d'un corridor dont la base se confond avec la palier des 300E.

Le titre libère ainsi un potentiel de hausse vers 374,5E, le zénith du 5/4.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +4.92%