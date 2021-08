Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : 406,25E restera t'il le zénith insurpassable ? information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - L'Oréal bute sur 406,25E et rétrograde vers 396E. Ce repli est très insuffisant pour casser la dynamique haussière (après 8 records de clôture en 10 séances) mais l'ouverture d'un 'gap' de rupture sous 402,8E doit alerter. Un premier soutien se dessine vers 391,5E (ex-zénith de la mi-juin) puis sur le palier des 387E.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.89%