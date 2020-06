Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : +4%, finit au plus haut, à 272E, à 1% des sommets Cercle Finance • 16/06/2020 à 19:25









(CercleFinance.com) - L'Oréal grimpe de +4% et finit au plus haut, à 272E, surâssant sa meilleure clôture du 3 juin (270,4E): il n'y a plus d'obstacle avant un retracement du zénith des 274,3E du 20 janvier (ou 275E à l'ouverture le 10 février), lequel est à moins de 1% désormais. Gare au double-top historique, sinon, prochain rendez-vous à 300E...

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +4.29%