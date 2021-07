Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : 388E, teste son record des 392E du 18/06 à 1% près information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - L'Oréal termine la journée vers 388E suite à une 'reco' positive de Royal Bank of Canada qui relève son objectif de cours de 235E à 258E (c'est très éloigné des cours actuels). Le titre revient tester son record des 392E du 18/06, la dernière oscillation entre 365 et 395E valide un potentiel de hausse vers 425E si les sommets de mi-juin son effacés.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.26%