L'Oréal : -2% vers 438E, risque de repli vers 425E

(CercleFinance.com) - L'Oréal affiche un repli apparemment anodin de -2% vers 438E mais en réalité, le support des 440E du 29 mai et 14 juin est compromis et il pourrait en résulter une glissade vers 424,45E, l'ex 'gap' resté béant depuis le 18 avril.





Valeurs associées L'OREAL 439.75 EUR Euronext Paris -1.60%