L'or, toujours plus fort

(AOF) - Les cours de l'or continuent leur irrésistible croissance. Les futures sur le précieux métal s'échangeaient brièvement hier soir plus de 1 865 dollars l'once au Comex, un record depuis 2011. Si la fièvre est très légèrement retombée, l'once valant aujourd'hui 1 849,30 dollars, tout porte à croire que la ruée vers l'or devrait se poursuivre, avec en ligne de mire le record d'il y a 9 ans à 1 921,17 dollars l'once. En raison des incertitudes sur la reprise économique, des taux négatifs et de l'action des pouvoir publics, les investisseurs ont tendance à accumuler des réserves d'or.

Ainsi, les stocks d'argent et d'or chinois ont continué d'augmenter dernièrement, dont un bond de plus de 30 % pour China Silver Group Ltd à Hong Kong, rapporte Bloomberg.