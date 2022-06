L'or stable malgré le projet d'embargo de l'or russe

(AOF) - En hausse une grande partie de la journée, le cours de l'or est désormais quasi-stable (-0,1% à 1 828,7 dollars l'once). Le G7, actuellement réuni en Allemagne, se prépare à interdire les importations du métal jaune en provenance de Russie. Le président américain Joe Biden a tweeté dimanche que le G7 allait "interdire l'importation d'or russe" et le gouvernement britannique a informé la presse que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada avaient accepté l'interdiction - bien que la résolution doive encore être officiellement adoptée par l'institution supranationale.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.