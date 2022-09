L'or sous les 1 700 dollars l'once pour la première fois depuis deux semaines

(AOF) - Le cours de l’or cède environ 1% à 1 692 dollars l’once après avoir franchi à la baisse un peu plus tôt dans la journée le seuil des 1 700 dollars l’once pour la première fois depuis deux semaines. Le métal jaune est pénalisé par la remontée des taux d’intérêt et la robustesse du dollar. Ces deux tendances l’emportent sur le statut de l’or, valeur refuge contre l’inflation. En effet, les investisseurs préfèrent désormais placer leurs capitaux en dollars sur le marché obligataire plutôt que de le conserver, sachant qu'il ne rapporte rien.

