L'or s'est stabilisé en mars

Aux Etats-Unis, on a remarqué en mars de bons chiffres de l'emploi, tandis que dans le monde, les indicateurs de confiance des entreprises et des ménages s'améliorent.

L'indice Cac 40 progresse ainsi de 6,4% en mars, et porte son avance sur le métal jaune à plus de 15% en 2021. L'avantage est en effet pour le moment aux actifs risqués qui bénéficient de la reprise économique, tandis que l'or reste freiné par la remontée des taux.

Le métal jaune s'est bien comporté pendant tout le mois, affichant même une appréciation de l'ordre de 2% en euros, avant de rendre cette avance en 2 séances en fin de mois, sur fonds de bonne nouvelles économiques et de remontée des taux d'intérêts américains.

