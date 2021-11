L’or retrouve son éclat

L'or a regagné son titre de couverture contre l'inflation cette semaine, à la suite des données inquiétantes sur l'inflation en Chine et aux États-Unis.

L’or a regagné son titre de couverture contre l’inflation cette semaine, à la suite des données inquiétantes sur l’inflation en Chine et aux États-Unis, qui ont incité les investisseurs à revenir vers la valeur refuge du métal jaune, poussant le prix au comptant vers les 1860 dollars l’once.

Le département américain du travail a publié mercredi des données sur l’inflation qui montrent que les prix à la consommation américains ont bondi de 6,2 % en octobre, soit la plus forte poussée d’inflation depuis décembre 1990. Sur une base mensuelle, le CPI a augmenté de 0,9 %, contre une estimation de 0,6 %.

Les données sur les prix à la production en Chine ont également été publiées cette semaine. Ces données montrent que les prix ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 26 ans en octobre, en raison de la flambée des prix du charbon et de la pénurie d’énergie dans les zones industrielles du pays. Le taux d’inflation annuel a fortement augmenté pour atteindre 1,5 % en octobre 2021 contre 0,7 % un mois plus tôt, ce qui est supérieur au consensus du marché de 1,4 % et le plus élevé depuis septembre 2020.

Les données inquiétantes des deux puissances ont donné un coup de pouce aux ETFs d’or avec la hausse de SPDR Gold Shares et iShares Gold Trust de plus de 1,5% ces deux derniers jours. Il en va de même pour les ETF de mineurs d’or avec la montée de VanEck Vectors Gold Miners ETF, VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF et iShares MSCI Global Gold Miners ETF, ayant progressé respectivement de 4,14 %, 4,22 % et 5,05 % au cours de la même période.

