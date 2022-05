L'or résiste aux vents adverses, souligne GoldBroker

(AOF) - L'or a clôturé le mois d'avril en préservant le support des 1 900 dollars, ce qui constitue une surprise étant donné les vents contraires qui ont frappé le marché ces dernières semaines, observe Laurent Maurel, analyste métaux précieux et minières chez GoldBroker. Par le passé, la hausse du dollar et des taux US, ainsi que la baisse des actions minières, ont entrainé des corrections significatives du métal jaune, rappelle l'expert.

En avril, le cours de l'or n'a pas subi ce type de correction. C'est d'autant plus remarquable que l'or est actuellement dans une saisonnalité plutôt défavorable, souligne Laurent Maurel.

Ces trois indicateurs baissiers (dollar, taux, minières) ont naturellement maintenu le nombre de positions vendeuses des spéculateurs sur le marché “papier” des futures. Il y a aujourd'hui 570 000 contrats ouverts sur le Comex, l'équivalent de 57 millions d'onces (1 615 tonnes).

Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie n'est plus en mesure de livrer des lingots d'or via le mécanisme de livraison du marché des futures du Comex. La suppression de cette source d'approvisionnement complique davantage la situation des stocks du Comex, qui continue à voir s'opérer un raid sur ses réserves depuis 2020. D'autre part, la tension s'est accrue sur le marché de l'or physique. Les primes augmentent chez les détaillants et la demande se maintient à des niveaux très élevés par rapport à avant 2020.