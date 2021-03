L'or repart à la baisse

(AOF) - Les cours au comptant de l'or reculent ce lundi de 0,38% à 1 738,60 dollars l'once. Malgré la remontée de ces deux dernières semaines, le précieux métal, qui offre une certaine protection contre l'inflation, reste en repli significatif de près de 9% depuis le début de l'année, pénalisé par la hausse des taux obligataires. En effet, dans ces conditions, les investisseurs ont tendance à se détourner de l'or comme valeur refuge car celui-ci ne verse pas de rémunération. Il a également souffert d'une rotation plus générale vers les valeurs plus risquées.

