L'or remonte en attendant Powell

(AOF) - Le cours de l'or grappille 0,1% à 1 793 dollars malgré la hausse du rendement du taux à 10 ans américain et la légère hausse du dollar. Certains investisseurs estiment que lors de son discours de demain lors du séminaire de Jackson Hole, Jerome Powell, pourrait conserver son ton très accommodant en raison de la persistance du très contagieux variant Delta.

