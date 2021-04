L'or recule après sa meilleure performance hebdomadaire depuis décembre

A la recherche d'un nouveau catalyseur, l'or pourrait bien le trouver dans les tensions russo-américaines grandissantes, selon certains analystes, et reprendre sa marche en avant.

(AOF) - En fin de journée lundi, les futures sur l'or, pour une livraison au mois de juin, affichent un repli de 0,35% à 1 773,90 dollars l'once au Comex de New York. Cela vient mettre un coup d'arrêt à la période faste qu'a connu le précieux métal la semaine passée, sa meilleure depuis décembre avec une hausse hebdomadaire de 2%. L'or avait alors bénéficié du recul des taux, de la faiblesse du dollar, du repli du bitcoin en fin de semaine, ainsi que des conditions sanitaires toujours préoccupantes en Europe.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.